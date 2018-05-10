Четверг, 10 Мая 2018 09:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

10 мая текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1А, 2А на 1-ом тупике Улнеци, 1-6 на 2-ом тупике, 5 на 3ем тупике и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилые дома 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9 и собственные дома 1-41Б у Канакерской ГЭС, прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), жилой дом 22/5 на ул. Гапанцян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10/1, 47, 51, 53 и собственные дома 51-61 на ул. Орбели, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 42 на ул. О.Эмина, собственные дома 1-45 на ул. Тавризян, собственные дома 1-24 на ул. Амо Сагяна, собственные дома 1-24 на ул. Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Мецаренца, Гагарина, квартал "Силикян" полностью, жилой дом 35 на ул. Багратуняц, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на ул. Манташян, улицы 7-14, 12-23, 23-26, 24-26 в Нор Харберде, конец 9-ой улице в Нубарашене, собственные дома 15-42 на 22-ой улице в Ареше, жилой дом 89 на ул. Димитрова, жилой дом 21, 21/1, 23 на ул. Эребуни, собственные дома 118-154 (четные) на ул. Хоренаци, собственные дома 9-61 (нечетные) на 4-ом переулке Хоренаци, собственные дома 17-30 на 3-ем тупике Хоренаци, собственные дома 6, 8 на ул. Островского, подъезды 2, 3 жилого дома 72 и жилые дома 48-70 (четные), 76-108 (четные), 72 на ул. Хоренаци, собственные дома 27-37 (нечетные) и жилой дом 18 на ул. Нар-Доса, 1-ый переулок улицы Нар-Доса, собственные дома 2-47 на 2-ом переулке, жилые дома 39, 41, 43, 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 1-107 на ул. Цхахотнери, жилой дом 9 на ул. Христофора,

10:30-16:30 жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31 на ул. Гюликевхян, жилые дома 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на

ул. Бакунца, жилые дома 4, 6 на 2-ом переулке, школа N141, спортивно-культурный центр "Торк Ангех" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;подъезды 1 и 2 жилого дома 9 на ул. Налбандяна, частично улицы Сари тага 6-21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на ул. Дегатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание административного района "Кентрон" (односторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 10 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на Северном проспекте и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 1/2, 3/3 в кв. "Исаакяна", жилые дома 25/1, 25/2 на ул. Ованнисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-14:00 собственные дома и многоквартирные здания на улицах Ерзнкян, Орблеи, Айгедзор и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами);

в Арагацотнском марзе:

11:00-17:00 села Карин. Ошакан и Мугни в городе Аштарак;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично села Сисаван, Нор Уги и Гиневет, поселок Веду Гину горцаран; станции сотовых операторов "АрменТел", "Г-Телеком" и "Юком", абонент "Армения ТВ" в городе Веди;

10:00-14:00 частично села Джраовит и Мармарашен;

10:30-16:00 частично села Беркануш и Баграмян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 села Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан и Пор; частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян в городе Ехегнадзор; частично Ереванское шоссе;

11:00-16:00 частично село Хачик;

в Ширакском марзе:

11:00-16:00 бывшая территория "Уралсибстрой" и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Лорийском марзе:

09:00-13:00 жилые дома 2/31, 32, 33 в кв. "Сарарт", школа имени Саят-Новы и Дворец Культуры в городе Алаверди;

10:00-12:00 квартал "Ашотаберд" в городе Степанаван;

11:00-17:00 6-ой квартал на улице Эребуни в городе Ташир;

10:00-16:00 села Марц, Кариндж, Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор;

в Сюникском марзе:

10:30-11:30 частично улица Ширака в городе Сисиан;

11:30-13:00 жилые дома 2, 4, 7, 8, 10 на ул. Чаренца, жилые дома 2,

4, 6, 8, 10, 12, 14 на ул. Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

15:00-16:00 квартал телестанции N12 в городе Сисиан;

12:00-17:00 жилые дома 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12 на ул. Г.Аветисяна, жилые дома 1, 2, 4, 5, 7, 9 наул. М.Папяна и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами) в городе Капан;

09:30-13:30 село Неркин Хотана;

10:00-11:30 частично село Нор Астхаберд;

10:00-12:00 села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани, Тандзавер, Нор Арачадзор, Шурнух, Бардзраван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 село Шаки;

11:00-17:00 частично село Веришен;

14:00-17:00 село Шрвенанц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.