Среда, 9 Мая 2018 21:19

АрмИнфо. "Я рад тому, что оставивший свой пост под давлением народа экс-президент Армении Серж Саргсян находится в Армении", - заявил на пресс-конференции в Арцахе премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заявил, что цель народного движения заключалась не в том, чтобы начать чертить «линии ненависти», а напоротив, устранить их, и создать атмосферу взаимопонимания.