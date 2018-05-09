Среда, 9 Мая 2018 21:04

АрмИнфо. Репатриация армян на Родину должна стать одним из основных вопросов,стоящих на повестке дня в Армении. Об этом 9 мая на пресс-конференции в Арцахе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что именно репатриация для него является наибольшей поддержкой со стороны диаспоры. «Возвращение капитала, мыслей, идей, проектов, все это безусловно важно, но самое главное, это репатриация людей», - заявил премьер-министр. Он отметил, что великое возвращение на историческую Родину должно стать идеологией армянского народа.

По словам Пашиняна, смысл существования Армении заключается в объеднинении экономического, культурного и человеческого потенциала армянства на территории РА, а также обеспечение безопасности и развития нашей страны. «Я считаю, что данную концепцию можно реализовать только при совместном усилии всех армян. Очень надеюсь, что в ближайшее время эта идея станет национальной идеологией», - заключил премьер-министр Армении.