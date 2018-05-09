Среда, 9 Мая 2018 20:25

АрмИнфо. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской Комиссии Федерика Могерини поговорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашияном и поздравила его с избранием.

Как отмечается в сообщении ЕС, собеседники отметили важность партнерства между Европейским Союзом и Арменией, подчеркнув, что с нетерпением ждут личной встречи. Глава европейской дипломатии пригласила премьер-министра посетить Брюссель при первой же возможности.

Могерини и Пашинян обсудили также вопросы связанные с вормированием нового правительства и его дальнейшими шагами. Они также коснулись возможностей укрепления связей между ЕС и Арменией.

Стороны кратко обсудили приоритеты внешней политики, в том числе нагорно-карабахский конфликт, мирное урегулирование которого, как подтвердила Могерини, остается первоочередной задачей для Европейского Союза.