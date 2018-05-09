Среда, 9 Мая 2018 20:02

АрмИнфо. «Вчера я дал поручение председателю Комитета госдоходов Армении Вардану Арутюняну устранить любые препятствия при импорте товаров в страну», - сообщил журналистам 9 мая на пресс-конференции в Арцахе премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Завтра я проверю, насколько эффективно выполняется мое поручение», - заявил Пашинян.Он также отметил, что импорт товаров в Армении должен осуществляться в три раза быстрее.

Также Пашинян затронул вопрос относительно ликвидации монополий в стране. По словам премьера, в Армении не существует каких-либо формальных препятствий импорту, однако, необходимо позаботиться о том, чтобы эта возможность была использована в полной мере, так как этому могут препятствовать обстоятельства. Как заявил премьер, он намерен выявить и устранить все эти препятствия.

Коснувшись того, что в Национальном Собрании Республиканская партия Армении является большинством, премьер-министр отметил, что его фракция является правительтвом меньшинства, но за стенами парламента – правительством большинства. «Мы являемся правительством большинства нашего народа», - заявил премьер.

Относительно того, что за Пашиняна от РПА в основном проголосовали олигархи, премьер-министр заявил, что де-факто его избрал народ, и следовательно, какие-либо события в Парламенте не могут его смущать. Также Пашинян отметил, что Правительство под его руководством примет все меры для того, чтобы сбалансировать власть между парламентом, правительством, премьер-министром и президентом.