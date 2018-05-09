Среда, 9 Мая 2018 18:47

АрмИнфо.«Армяно-азербайджанские переговоры не самоцель, а преследуют решение арцахской проблемы», - заявил на пресс-конференции 9 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что стороны уже достигли договоренностей о ведении переговорного процесса на основе Мадридских принципов, однако, заметил, чтоне следует руководствоваться стереотипами.«Мы должны найти наиболее эффективные варианты для решения арцахской проблемы», - отметил Пашинян.

Что касается возможной перспективы объединения Армении и Арцаха премьер-министр заявил, что ключем к этому является международное признание независимости НКР. «Когда это произойдет, наши народы выразят свою позицию», - подчеркнул Пашинян.

Продолжая тему международного признания Арцаха, Пашинян заметил, что предстоит большая работа по представлению сути карабахского вопроса международному сообществу. «Не все понимают специфику этого вопроса, представляя его как территориальный конфликт. Важно прилагать усилия по разъяснению его истинной сути», - отметил премьер.

Говоря об апрельских события в 2016 года, Пашинян назвал действия Азербайджана варварскими. По сути, отметил он карабахский конфликт и начался с того, что народ Арцаха был поставлен перед острой необходимостью своей защиты от подобного варварства и территориальная проблема здесь не причем», - заключил премьер.