Среда, 9 Мая 2018 18:41

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сформирует правительство в результате обсуждений со всеми парламентскими силами. Об этом новоизбранный премьер-министр Армении заявил на пресс-конференции в Арцахе.

По его словам, состав нового правительства будет сформирован, согласно ранней договоренности, по итогам консультаций со всеми парламентскими силами. При этом, как подчеркнул Пашинян, партия “Гражданский договор” имеет и имела свою версию формирования правительства. “Однако, с учетом того, что мы сформулировали иную проблему, нежели достижение власти, следовательно, мы начнем консультации с парламентскими силами и сформируем правительство на их основе”,- указал премьер.

Как сообщил Пашинян, решение о назначении руководителей силовых структур будет принято в течение ближайших дней. “Я рассматриваю несколько вариантов в вопросе назначения глав силовых структур, и в ближайшие дни приму решение”, - заявил он.

Вместе с тем, как заверил глава правительства, новый Кабмин сделает все возможное для установления баланса власти, еще раз подчеркнув необходимость сокращения полномочий “суперпремьера” Армении. “Я обязался, что наше правительство предпримет меры, чтобы сформировать баланс между ветвями власти – президентом, правительством, премьер-министром и Национальным Собранием. Будет рассмотрен также пост первого вице-премьера”, - заявил премьер-министр.