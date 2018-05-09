Среда, 9 Мая 2018 18:25

АрмИнфо. И. о. министра обороны Виген Саркисян считает безответственным заявления, озвученные с площади Республики на сообщения Министерства обороны Армении о сложной ситуации на передовой.

«Вооруженные силы Армении, самая состоявшаяся государственная структура. И полагать, что ВС могут игнорируя всю внутреннюю динамику, делать заявления для внутриполитических процессов – это исключительное неуважение не только к министру обороны, кто естественно может быть в политическом поле, но и к солдату, стоящему на передовой. Данная реакция означает одно, что я могу сделать заявление, а мой солдат, стоящий на передовой своими глазами может убедиться, что оно не соответствует реальности. Люди, заявляющие это, путают понятия внутреннее и внешнее общество. Им кажется, что можно управлять внешним обществом не имея взаимного доверия с внутренним обществом. Вы представляете, как я будут смотреть в глаза своему офицеру или солдату, если он будет знать, что я вру и делаю лживые заявления – это во-первых», - сказал Саркисян 9 мая на пресс-конференции в Ереване.

Во-вторых, по словам министра обороны, опровержение данных заявлений подобным безответственным способом очень опасно, поскольку может привести к формированию недоверия общества к заявлениям, сделанным со стороны армии.

В-третьих, по словам Саркисяна, в эти дни он так и не получил звонков ни со стороны депутата Сасуна Микаеляна, ни со стороны уже действующего премьер-министра Никола Пашиняна или кого-то другого, кто бы элементарно позвонил и поинтересовался, соответствует данное заявление действительности или нет, или на каких основаниях оно сделано. «Заявления армии не могут быть обусловлены внутриполитическими процессами. Но ситуация на передовой, такая, какой была описана в наших заявлениях. ВС продолжают полностью контролировать ситуацию и готовы нанести контрудар любому посягательству, как того требует наши интересы», - сказал министр.

На уточнение, какова сегодня ситуация на передовой, Саркисян сказал, что ничего не изменилось, как и заявлялось ранее, напряжённость касается не увеличения интенсивности нарушения режима перемирия, а скопления живой силы и вооружения противника у границ.