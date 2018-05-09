Среда, 9 Мая 2018 18:17

АрмИнфо. В Ереване широко отметили тройной праздник - 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, 26-летие освобождения Шуши и День Армии обороны Нагорного Карабаха.

С раннего утра в столичном парке Победы было многолюдно: и стар и млад спешил возложить цветы к вечному огню. После официальнойцеремонии возложения цветов к Вечному огню, в котором приняли участие президент Армении, представители законодательного и исполнительного органов страны, главы зарубежных дипломатических миссий, высокопоставленные военные, у памятника Мать Армения прошел торжественный марш и состоялся праздничный концерт, на котором прозвучали военные патриотические песни.

Завершающий миссию в Армении посол России Иван Волынкин в беседе с корреспондентом АрмИнфо в парке Победы сказал, что этот праздник вызывает двоякие чувства. «С одной стороны, это конечно чувство Великой Победы, сохранение чувства достоинства, а с другой - это очень грустный праздник. Грустный потому, что столько людей полегло ради свободы и независимости нашего народа. Я думаю, что нет ни одной семьи, которая не потеряла бысвоих близких в ходе этой жестокой войны. То, что мы сейчас живем, и живем счастливо, во многом, конечно заслуга тех, кто погиб на полях сражения, тех, кто героически воевал до самой победы. И дай Бог тем, кто еще жив - здоровья, крепкого духа и благополучия. Желаю всем народам, ив первую очередь Армении, поскольку я тут нахожусь - мира, благополучия и процветания», - сказал Волынкин.

В свою очередь посол США в Армении Ричард Миллз поздравил армянский народ по случаю победы. « Сегодня день, когда мы празднуем объединение мира в борьбе с фашизмом. Американский народ никогда не забудет те жертвы, на которые пошли советские республики, в том числе и Армения», - отметил американский дипломат.

А и.о. министра обороны Виген Саркисян отметил, что это один из самых его любимых праздников с детства. «Сегодня при возложении цветов в парке Победы нахлынули детские воспоминания. Хочу пожелать, чтобы дух победы и хорошее настроение всегда сопровождали нас. И цепь наших побед имела продолжение», - сказал он.

В парке Победы по традиции гостей угощали солдатской кашей и компотом.

Затем, с площади Свободы стартовал марш «Бессмертного полка», в котором приняли участие несколько тысяч человек - ветераны Великой Отечественной войны, представители военных ведомств Армении, дипломатические представительства стран СНГ в республике, а также студенты и школьники. Марш, прошел по центральным улицам города — проспекту Маштоца, улицеГригораЛусаворича, и завершился возложением цветов к памятнику дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна.

А уже вечером, в парке Пушкина прошел праздничный концерт. В рамках вечера, организованного РЦНК в Ереване при поддержке Министерства обороны Армении и молодежных организации Армении, прозвучали песни военных лет и была развернута военно-полевая кухня. Любой желающий смог принять участие в съемках социального ролика «История моей семьи — в летописи ВОВ».