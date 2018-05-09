Среда, 9 Мая 2018 18:09

АрмИнфо. Иран является нашим соседом, и мы планируем развивать наши отношения, поэтому очень озабочены последними событиями в этой стране.Наилучшим путем для урегулирования разногласий является переговорный процесс. Об этом на пресс-конфеенции в Арцахе 9 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что он намерен в дальнейшем развивать отношения Армении с Евросоюзом. «Мы надеемся, что Соглашение между Арменией и ЕС будет ратифицировано в ближайшее время», - отметил Пашинян.

Коснувшись армяно-российских отношений премер заявил, что вчера он провел телефонную беседу с Владимиром Путином, которая была конструктивной и искренней. «Мы договорились продолжить эту беседу 14 мая в Сочи во время саммита ЕАЭС», - подчеркнул Пашинян.

Премьер добавил, что он и ранее заявлял, что армяно-российские стратегические отношения должны углубляться и развиваться. Сотрудничество между двумя странами необходимо укреплять также в таких структурах как ЕАЭС и ОДКБ. «Конечно, мы должны содействовать тому, чтобы наше членство в данных структурах стало более эффективным. Я имею ввиду увеличение товарооборота, с тем, чтобы граждане Армении также почувствовали новый уровень развития экономики нашей страны. В армяно-российских отношениях мыожидаем только положительных развитий», - подчеркнул Пашинян.

Продолжая тему внешней политики страны, Пашинян также отметил, что Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, однако, без каких-либо предусловий. «Как вам известно, предусловия всегда выдвигает именно Турция. Однако, как вы понимаете, требование Анкары нелогично, потому что данное условие касаются третьей страны. Мы продолжаем придерживаться своей позиции, и готовы установить отношения без предусловий. Кроме того, мы считаем важным признание международным сообществом Геноцида армян. Хочу отметить, что международное признание Геноцида армян больше связано с необходимостью дальнейшего предотвращения геноцидов, чем с армяно-турецкими отношениями», - заключил премьер-министр РА.