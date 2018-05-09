Среда, 9 Мая 2018 17:43

АрмИнфо. Я придаю очень большое значение отношениям между Арменией и Арцахом. Об этом на пресс-конференции в Арцахе 9 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что сегодняшний визит придаст этим отношениям новый импульс и способствует международному признанию Карабаха. Премьер-министр заявил, что в ходе сегодняшней встречи между Пашиняном и президентом Арцаха Бако Саакяном была достигнута договренность о сотрудничестве в сфере обороны. «Мы встретились с представителями Армии обороны и договорились о наших дальнейших действиях», - заявил Пашинян.

Коснувшись урегулирования арцахского вопроса, Пашинян отметил, что если международное сообщество и Азербайджан хотят решить карабахский вопрос, нелогично обсуждать его в том формате, в котором невозможно решить. «Как может переговорный процесс решить вопрос, в котором не участвует одна из сторон. Это програтический вопрос. Армения также является одной из сторон, но она может говорить только от своего имени, от имени Арцаха должны говорить представители Арцаха. Мы - за урегулирование конфликта мирным путем. А Азербайджан, напротив, использует агрессивную риторику. Главным фактором решения вопроса является правильный формат переговоров», - заявил премьер-министр РА.

Пашинян также заявил, что необходимо приложить все усилия для международного признания Арцах. «Международное сообщество должно понять, что суть арцахского вопроса является вопросом, связанным с правами человека. Этот вопрос возник когда Азербайджан был не только не в состоянии обеспечить права армянского населения Карабаха, но и создал опасность их права на самоопределение, опасность для жизни народа Арцаха. Мы готовы продолжать переговоры по мирному урегулированию, и считаем, что следует исключить любые варианты силового решения, но к сожалению, Азербайджан действует иначе», - заключил Пашинян.