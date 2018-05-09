Среда, 9 Мая 2018 17:41

АрмИнфо. Россия стратегический союзник Армении. Об этом 9 мая на пресс-конференции в Ереване заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян, отвечая на вопрос, повлияли ли процессы в стране на взаимодействие с Россией в оборонной сфере.

«Мы вместе прошли длинный путь и имеем состоявшиеся институты. Понятно, что любое событие, любые изменения должны обеспокоить любую вовлеченную сторону, вызвать интерес и могут сказаться на процессах. Мы много раз говорили о российском факторе в этих процессах и нас обвиняли в том, что мы пугаем Россией, но это абсурд. Никто никого не собирался никем и ничем пугать, а всего лишь фракция Республиканской партии напоминала, что есть этот фактор, который нужно учитывать», - сказал министр.

При этом он выразил уверенность, что люди принимающие решения сегодня – премьер и его команда- полностью осознают этот фактор и сделают всё, чтобы сохранить имеющиеся отношения. Саркисян считает, что вне зависимости от того, насколько глубоко взаимодействие Армении с другими странами и направлениями, с точки зрения военного сотрудничества связи с Россией имеют исключительное значение. «И нужно приложить много усилий для сохранения и развития этих контактов. Это имеет исключительно е значение. И вчера с премьер-министром НиколомПашиняноммы детально говорили и об этом.Я надеюсь, что та команда, которая будет сформирована и те решения, которые будут приняты будут содействовать сохранению этих контактов и повышению их эффективности. О чем г-н Пашинян обещал и во время своего выступления в Национальном собрании Армении», - сказал он. При этом Саркисян выразил уверенность, что всё будет хорошо.