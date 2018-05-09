Среда, 9 Мая 2018 17:39

АрмИнфо.Участие военных в форме в гражданских акциях неприемлемо и точка. Об этом 9 мая на пресс-конференции в Ереване заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян отвечая на вопрос, понесут ли наказание военнослужащие, которые самовольно покинул воинские части и присоединились к акциям протеста.

При этом он призвал будущего министра обороны, вне зависимости от того, кто займет эту должность строго отреагировать на данный факт после проведения служебного следствия. «Я со своей стороны лично принял заявление командира части миротворческой бригады об отставке и демобилизации и отправил его в правительство, откуда оно было направлено президенту Армении на утверждение. Президент Армении согласно Конституции должен предпринять соответствующий шаг по правовому регулированию. Сделал это с сожалением, поскольку относился с большим уважением к командиру этой части. Я понимаю смысл его рапорта, разделяю, сам поступил бы как минимум также», - сказал глава оборонного ведомства.

Во-вторых, по словам Саркисяна, вовлечение любого подразделения ВСв сохранение режима Чрезвычайного положения четко регулируется законом. По его словам, ВС могут быть привлечены, лишь в том случае, если не хватает сил Полиции и СНБ, и лишь для обеспечения защиты важных объектов, а не разгону акций протеста. Министр обороны напомнил, что ВС не обладают необходимыми навыками и средствами для вмешательства в массовые акции, и это нереально даже сточки зрения различия их профессиональных навыков.

Саркисян напомнил, что даже для привлечения к охране особо значимых объектов, ВС должны пройти соответствующий инструктаж полиции РА, чего не было сделано в дни протестов в Армении. «И последнее, что хотел бы сказать. Данное действие данных военнослужащих было негативно воспринято во всем военном сообществе Армении. Оно было подвергнуто критике как со стороны офицерского состава, так и командования и ветеранов по одной простой причине. Все прекрасно понимают, что подобное вовлечение с одной стороны непосредственно открывает дверь для вовлечения армии с другой стороны. А это неприемлемо и означает крах для армии. Именно поэтому, я призываю следующего министра обороны довести служебное расследование до конца», - сказал Саркисян и при этом добавил, что всего 209 военнослужащих привлечены по этому делу.

Напомним, что 23 апреля ряд военнослужащих покинули воинские части и присоединились к акциям протеста в Ереване.