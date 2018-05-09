Среда, 9 Мая 2018 17:34

АрмИнфо. Члены группы “Сасна Церер” Араик Хандоян и Ашот Петросян с 8 мая объявили голодовку.

По словам адвоката Араикa Хандоянa Ара Карагeзяна, они требуют объявления масштабной амнистии и немедленного освобождения политических заключенных.

Напомним, что с требованием освободить политзаключенныхуже 14-ый день проводит голодовкуобвиняемый в поддержке членов группы председатель движения“Учредительный парламент” Гарегин Чугасзян, задержанный 24 апреля с.г.. 57-летний Чугасзян с июля 2016 года был в розыске по обвинению ч. 1 ст. 225 (организация массовых беспорядков) УК РА.

Тем временем, еще 25 апреля, отбывающие наказание в УИУ герой арцахской войны Жирайр Сефилян и члены группы "Сасна Црер" с заявлением обратились к народу Армении.В заявлении, в частности, они приветствоввали всеармянскую победу, которую “народ одержал в Гражданском Сардарапате”. “Также мы хотим поприветствовать лидеров движения - Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна, Лену Назарян. Давида Санасаряна, Армена Григоряна, Левона Барсегяна и других. Вы смогли вдохновить всех армян, пробудить нашу общественность взрывоопасную общественность и направить весь ее потенциал на благо Родины и государственности. Вы все сделали так, что 24 апреля стал днем Национального ренессанса. Слава и честь всем вам", - говорилось в обращении. Вместе с тем, Объединение армянских академиков Германии выступило с заявлением, в котором говорилось о необходимости освободить группу "Сасна Црер" и других политзаключенных Армении“для закрепления успеха и существующих достижений "бархатной революции". “Они должны выйти из тюрьмы, и вовлечены в процесс построения нового государства. Они также могут стать мостом для сотрудничества между лидерами протестного движения и силами Диаспоры. Мы призываем лидеров "бархатной революции" без промедлений способствовать организации освобождению политзаключенных", - заявляли они.