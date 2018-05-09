Среда, 9 Мая 2018 17:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра и пожелал успехов на этом ответственном посту.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники выразили обоюдную готовность продолжить усилия в направлении дальнейшего развития армяно-российских стратегических союзнических отношений и углубления интеграционных процессов.

Стороны подчеркнули, что им представится возможность детально обсудить все вышеизложенные вопросы в ходе намеченного на 14 мая с.г. саммита ЕАЭС.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян тепло поздравил президента РФ в связи с вступлением на должность и пожелал дальнейших успехов в государственной деятельности.

Премьер-министр Армении также поздравил президента России с 73-ей годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент РФ также направил поздравительную телеграмму премьер-министру Николу Пашиняну.