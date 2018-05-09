Среда, 9 Мая 2018 17:27

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера. В поздравительной телеграмме президент Казахстана выразил уверенность, что под руководством Никола Пашиняна Армения продолжит политику, направленную на устойчивое развитие и повышение социального благополучия населения.

«Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов», — говорится в телеграмме.