Среда, 9 Мая 2018 16:10

АрмИнфо.Заявления нового премьера Армении Никола Пашиняна по карабахскому вопросу вызывают у Баку больше вопросов, чем ответов, сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Первоначальные заявления новоиспеченного премьер министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем понимания. Что это первичная наивность или незнание предмета, или бравада победителя, а может все вместе? Поживем-увидим",- заявил Гаджиев РИА Новости.

По его словам, "в любом случае в начале процесса Азербайджан говорил, что надеется на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить складывающуюся в регионе обстановку". "А иначе нельзя наступать на одни и те же грабли дважды", — добавил Гаджиев.

На какое именно заявление нового премьер-министра Армении отреагировал господин Гаджиев, к сожалению, не известно, так как ни одно из заявлений нового премьера не отличалочь от общей линии официального Еревана по поводу процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Возможно, речь идет об участии в переговорном процессе официального Степанакерта, как переговорной стороны, о необходимости чего официальный Ереван уже заявлял неоднократно с целью придания большей конструктивности процессу урегулирования.