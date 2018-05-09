Среда, 9 Мая 2018 16:08

АрмИнфо. То, что произошло в Армении – не революция. Об этом 9 мая на пресс-конференции в Ереване заявил и.о. министра обороны Армении Виген Саркисян.

«Я не считаю произошедшее в Армении революцией, поскольку революция предполагает изменение поведения государственно-правовой системы. А у нас произошла смена власти. Представителя одной парламентской фракции на посту премьер-министра Армении сменил представитель другой фракции. С юридической точки зрения в очень сложном контексте, поскольку используемое определение «правительство меньшинства» ошибочно. Правительство меньшинства возможно, если в парламенте нет большинства, и одна из фракций меньшинства берет на себя ответственность координировать с остальными фракциями формирование консенсуса по тем или иным вопросам. То, что сейчас у нас – непонятная модель, когда есть парламентское большинство, вместе с тем есть премьер, представляющий парламентское меньшинство . Что чревато множеством опасностей», - считает Саркисян.

По его словам, опасность заключается в том, что каждый раз, когда премьеру и его фракции меньшинства будет невыгодна позиция большинства по тому или иному вопросу, они должны будут вывести людей на улицы и оказать давление на депутатов, чтобы последние проголосовали против своей воли. Саркисян убежден, что это всё что угодно, но не демократия. «Кроме того, это очень опасная тенденция, так как всегда найдется человек, готовый вывести еще больше людей на улицу в других ситуациях, и в другие времена. И мы очень быстро можем оказаться в странной ситуации. Бывают кризисные ситуации, когда к примеру парламент не отражает реальную картину», - сказал глава оборонного ведомства. При этом добавил, что по его представлению, наверное будет честнее встать и заявить, что парламент не представляет из себя ничего и провозгласить себя диктатором, принимать решения на площади, пока не будет сформирован новый парламент. Саркисян заметил, что такой международный опыт уже был, и он сработал. «Закрывать под тенью вуали то, что не имеет правового основания очень сложно», - заметил Саркисян.

Министр обороны Армении также считает, что ответственность действующей власти за проишедшее в стране велика. «Мы были у власти и обязаны были предпринять шаги, которые не довели бы до таких процессов, но мы не сделали некоторых шагов. У нас будет еще много возможностей говорить о причинах несделанного. В любом случаи, при обострениях хронические болезни не лечат. Сейчас ситуация напряжена, произошло хирургическое вмешательство и нужно дождаться стабилизации ситуации, восстановления естественного темпа жизни. И лишь тогда приступить к лечению хронической болезни, породившей эту ситуацию», - заключил Саркисян.