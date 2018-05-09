Среда, 9 Мая 2018 15:38

АрмИнфо.И.о. министра обороны Армении Виген Саркисян продолжит выполнять свои должностные обязанности до назначения нового главы оборонного ведомства.

«Я заявлял это ранее, повторю еще раз, считаю неприемлемым покидать занимаемую мною должность до тех пор, пока не будет назначен новый министр. Ничто не может удержать меня от выполнения моих должностных обязанностей до назначения нового министра, и это, в первую очередь, исходит из интересов безопасности нашей страны», - сказал Саркисян.

Вместе с тем, он исключил свое присутствие в новом правительстве Армении как на должности министра обороны, так и в других статусах. По его словам, это исходит из его идеологических, политических и жизненных позиций. «Я исключаю свою работу с командой Никола Пашиняна. Я не готов разделить политическую ответственность с командой Пашиняна», - добавил министр обороны на пресс-конференции 9 мая.

При этом он добавил, что Конституция Армении не предполагает подачи заявления об уходе, и его полномочия завершатся сразу после назначения нового министра.

В тоже время он добавил, что нынешнее руководство МО готовит 10 часовой брифинг для нового министра обороны, в котором детально будет представлена вся деятельность ведомства и реализуемые проекты. При этом он добавил, что заинтересован в том, чтобы новый глава оборонного ведомства был успешным, поскольку это, в первую очередь, исходит из интересов Армении, ее стабильности и безопасности. Саркисян также сказал, что готов оказать всякую поддержку новому министру: «Остаюсь приверженцем той позиции, что в нашей стране должны быть вопросы, вокруг которых будет единая позиция общества».

На вопрос о том, как он относиться к кандидатуре ныне выполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Давида Тонояна в качестве возможного министра обороны, Саркисян сказал, что знает последнего много лет, и они вместе прошли достаточно большой путь. «Тонояна я знаю более 19 лет. Он хорошо знает Министерство обороны, он здесь служил и обладает опытом, знаниями. И для меня лично было бы приемлемо видеть Тонояна на посту министра обороны. У него будет возможность провести сравнительный анализ того, что было сделано за последние 1,5 года и эффективность этой работы», - сказал глава оборонного ведомства.

Вместе с тем он добавил, что был немного удивлен ответом Тонояна на предложение депутата от фракции «Елк» Арарата Мирзояна, озвученного на площади, занять пост министра обороны в команде Пашиняна. По его словам, данная реакция означала, что находясь в составе действующего правительства он оставляет двери открытыми для подобных переговоров. «Я лично так никогда не поступал. Считают для себя это табу, но люди по разному мыслят, живут. Это его личный выбор. В революционные периоды всегда бывают размышления о позициях», - подытожил Саркисян, отметив, что не считает события последних дней революцией, а характеризует их как смену власти.