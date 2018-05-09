Среда, 9 Мая 2018 15:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил соотечественников с праздником Победы и Мира. Как сообщает Управление по связям с общественностью аппарата правительства РА, в своем послании, глава правительства отметил, что «победа наших предков в Великой Отечественной войне была поистине исторической. Эта победа и обусловленный ею мир открыли новые пути для нашего народа и новые горизонты для его созидательного труда, для развития и благоустройства страны. Все слои армянского народа отдали этой победе все, что могли, и увенчали славой свое имя на всех фронтах мировой войны, а также в тылу, в партизанском движении и движении сопротивления. С глубоким почтением сегодня мы выражаем уважение и признательность нашим ветеранам».

Вместе с тем, Пашинян отметил, что сегодня для народа Армении двойной праздник: «Мы отмечаем очередную годовщину освобождения Шуши. Эта славная победа стала не просто военным успехом. Этой победой арцахскоеармянство спаслось от угрозы истребления и приобрело перспективу на мирную жизнь. Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех павших и заверяем – попрания свободы личности и народа не потерпим. Не потерпим, ибо у нашего народа есть гуманные идеалы, свободолюбивая душа, а также единая воля – защищать эти идеалы».

Премьер подчеркнул, что «произошедшая в Армении ненасильственная, бархатная революция, ее всенародное сплочение – еще одно неоспоримое доказательство того, что у нас есть четкое осознание, что есть свобода, демократия и мир. Сегодня армянский народ в Армении, Арцахе и Диаспоре вновь верит в свои силы, дух освобождения Шуши не угас в наших сердцах, в наших глазах».

«Любимый народ, гордые граждане Республики Армения, я не сомневаюсь, что еще более укрепившийся в последних событиях победный дух армянского народа приведет Армению и Арцах к новым достижениям. Армянский народ уверенно шагает по пути исполнения своих желаний.Еще раз поздравляю всех нас с этим славным праздником, желаю мирного неба, справедливого и эффективного труда – во славу нашей страны и во благо нашего народа!», отметил в своем послании Никол Пашинян.

Напомним, что сегодня премьер-министр Армении находится в столице НКР Степанакерте. Вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном Пашинян посетил мемориальное кладбище, где покоятся защитники Арцаха, возложил цветы к могилам героев, принимает участие в мероприятиях, посвященных дню победы ы ВОВ и освобождпнию Шуши.