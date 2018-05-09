Среда, 9 Мая 2018 12:50

АрмИнфо. США воодушевлены процессами, происходящими в Армении, мирным ходом акций и разрешением ситуации. Об этом в беседе с журналистами заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

«Мы поздравляем Пашиняна по случаю его избрания премьер-министром в Национальном Собрании и согласно Конституции. И мы готовы работать с его правительством после его формирования, продолжить наше партнерство с Арменией. И полагаю, что все согласятся, что сейчас то время, когда должны строиться мосты, снижено напряжение и начато строительство новой Армении, ради которой такое большое количество людей вышло на улицы», - сказал посол США.

Миллз подчеркнул, что США в ближайшие дни, месяцы будут работать с новым правительством Армении, чтобы понять, чем могут помочь по вопросу борьбы с коррупцией, укреплении демократии и формировании более свободной экономики.

