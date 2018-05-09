Среда, 9 Мая 2018 12:42

АрмИнфо. В телефонной беседе лидера России Владимира Путина с новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном, четко обозначены намерения обеих сторон продолжить взаимодействие как в двустороннем формате, так и в разных интеграционных процессах. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил завершающий в Армении миссию посол России Иван Волынкин.



По его словам, это в первую очередь взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ.



Волынкин сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин-Пашинян затрагивался вопрос предстоящей встречи и она, скорее всего, состоится.

На вопрос, журналистов каких изменений стоит ожидать в двусторонних отношениях, посол ответил: «А какие изменения могут быть? Идти вперед и только вперед, и дальше развивать, углублять и расширять наше сотрудничество по всем направлениям. Вот это и будет изменением».