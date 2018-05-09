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АрмИнфо. Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян направил поздравление в адрес нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с избранием его на этот пост. В послании от себя лично и от имени Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, в частности, выразил уверенность что политический и профессиональный опыт Пашиняна, а также высокий уровень общественного доверия и поддержки послужат развитию и укреплению армянской экономики, социальной сферы и государственности.
«Армения – важный и активный член Евразийского экономического союза. Успешность и конкурентоспособность нашего Союза во многом зависят от экономического процветания и развития государств-членов ЕАЭС. Уверен, что лепта, которую вносит Армения в развитие и укрепление нашего Союза, будет только расти. Пользуясь случаем, уважаемый господин Пашинян, хочу поздравить Вас с Днем Победы – праздником, объединяющим все народы и государства нашего интеграционного объединения», - отметил Т.Саркисян.
|Премьер-министр Армении: Международное признание Арцаха- ключ к возможному объеднинению двух республик
|Премьер: новоe правительствo будет сформированo по итогам консультаций со всеми парламентскими силами
|Виген Саркисян считает безответственным заявления, озвученные с площади Республики на сообщения Минобороны Армении о сложной ситуации на передовой
|В Ереване широко отпраздновали День Победы
|Никол Пашинян: Армения готова к установлению дипотношений с Турцией без предусловий
|Никол Пашинян: Переговоры по урегулированию арцахского вопроса являются неполноценными без участия НКР
|Виген Саркисян: С точки зрения военного сотрудничества связи с Россией имеют исключительное значение
|Виген Саркисян: Участие военных в форме в гражданских акциях неприемлемо и точка
|Члены группы “Сасна црер” требуют объявления масштабной амнистии и немедленного освобождения политических заключенных
|Пашинян и Путин переговорили по телефону
|Назарбаев поздравил Пашиняна
|Баку обеспокоен заявлением нового премьера Армении по Карабаху
|Виген Саркисян: Я не считаю произошедшее в Армении революцией
|Минобороны: Шестеро лиц, задержанных на армяно-азербайджанской госгранице - уроженцы Бангладеша
|Виген Саркисян: Я не готов разделить политическую ответственность с командой Пашиняна
|Никол Пашинян поздравил соотечественников с праздником Победы и Мира
|Посол США: Мы готовы работать с новым правительством Армении, чтобы понять, чем можем помочь по вопросу борьбы с коррупцией
|Посол России: Путин и Пашинян в ходе телефонной беседы обозначили намерение продолжить всестороннее взаимодействие
|Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян поздравил премьер-министра РА с избранием
|И. о. министра обороны РА Виген Саркисян поздравил всех с праздником и подал в отставку
|Главы фискальных ведомств продолжат работу до формирования нового правительства
|Совет Европы готов оказать любую дополнительную помощь властям Армении
|Президент Арцаха присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.
|Директор СНБ представил новоизбранному премьер-министру ситуацию с безопасностью в Армении
|Никол Пашинян намерен сократить полномочия премьер-министра
|В Арцахе отмечают 26-летие освобождения Шуши
|Состоялась первая встреча президента Армении и новоизбранного премьер-министра
|Посольство США в РА не комментирует информацию относительно визита делегации ФБР в Армению
|Георгий Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает братскую Армению
|Аскеров: усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов
|Берлин: Пашиняну предстоит проделать большую работу, поскольку люди полны надежд и ожиданий
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении
|Саакашвили поставил в пример Киеву Армению
|Карен Карапетян подал прошение о прекращении его полномочий с поста первого вице-премьера и и.о. премьер-министра
|ЕС надеется продолжить взаимодействие с новым правительством Армении
|Саакян Пашиняну: Надеюсь, что сформированное Вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности
|Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
|Арам I: Быть кандидатом от народа, как большая честь, так и большая ответственность
|<Ростелеком Армения> к Дню освобождения Шуши и Дню Победы преподносит своим абонентам праздничные сюрпризы
|Слуцкий надеется на сохранение партнерства с Арменией с избранием Пашиняна премьером
|Rating-Agentur Expert RA GmbH и AmRating совместно выпустили отраслевой отчет по банковской системе Армении
|Калашников: Пашинян осознает важность союза с Россией
|Медведев надеется на дальнейшее развитие отношений между Россией и Арменией
|Новый премьер-министр Армении намерен, в первую очередь, сменить министра обороны
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении
|Ардшинбанк, в сотрудничестве с Коммерцбанком и Азиатским банком развития, привлек кредитные ресурсы в размере 10 млн долларов США
|Кремль: Высказывания Леонтьева об Армении не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина в связи с вступлением в должность президента России
|Пашинян рассказал о дальнейших планах
|Новоизбранный премьер Армении сдержал обещание и пришел на площадь Республики
|Ширак Торосян и Мигран Погосян ослушались решения РПА и проголосовали "за" кандидатуру Никола Пашиняна
|В Кремле ожидают, что Армения примет участие в майском саммите ЕАЭС
|Первый замминистра обороны Армении подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян сложил полномочия
|Народ в Армении вновь ликует
|Пашинян: Новое правительство Армении продолжит политику по развитию стратегического партнерства с Российской Федерацией
|Серж Танкян: То, что произошло в эти дни в Армении, повысило международный имидж страны
|"Сложно победить, еще сложнее удержать победу": депутаты НС анонсируют начало новой эры построения Армении
|Багдасарян: 10+1 депутат от Республиканской партии Армении поддержат кандидатуру Пашиняна
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