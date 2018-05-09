Среда, 9 Мая 2018 12:14

АрмИнфо. Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян направил поздравление в адрес нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с избранием его на этот пост. В послании от себя лично и от имени Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, в частности, выразил уверенность что политический и профессиональный опыт Пашиняна, а также высокий уровень общественного доверия и поддержки послужат развитию и укреплению армянской экономики, социальной сферы и государственности.

«Армения – важный и активный член Евразийского экономического союза. Успешность и конкурентоспособность нашего Союза во многом зависят от экономического процветания и развития государств-членов ЕАЭС. Уверен, что лепта, которую вносит Армения в развитие и укрепление нашего Союза, будет только расти. Пользуясь случаем, уважаемый господин Пашинян, хочу поздравить Вас с Днем Победы – праздником, объединяющим все народы и государства нашего интеграционного объединения», - отметил Т.Саркисян.