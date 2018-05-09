Среда, 9 Мая 2018 12:13

АрмИнфо. И.о. министра обороны РА Виген Саркисян накануне вечером выступил с видеообращением, в котором поздравил генералов, офицеров, гражданских служащих, солдат, ветеранов и курсантов со славными праздниками Победы в Великой отечественной войне, освобождения Шуши и днем формирования Армии обороны.

«Преклонение и благодарность всем нашим ветеранам, всем нашим соотечественникам, заплатившим высокую цену за победы. Пусть нас всегда сопровождает победный дух и гражданский принцип ставить Родину превыше всего», - отметил и.о. министра.

Вместе с тем, он отметил, что обращается к аудитории и по другому поводу. «В связи с политическими событиями настало время моего прощания в статусе главы армии раньше предвиденного. Так будет правильно. Министр – политический чиновник, и его работа эффективна только в команде единомышленников. Это вопрос, не связанный ни с профессионализмом, ни с готовностью служить народу: обществу можно и нужно быть полезным, независимо от положения и должности. И уверяю всех вас, что продолжу эту свою службу в другом статусе», заявил В.Саркисян.

Отметим, что Виген Саркисян был единственным из членов кабмина, о несомненной отставке которого заявил новый его глава Никол Пашинян. Накануне Саркисян был принят Пашиняном, были обсуждены вопросы, связанные с обороноспособностью и безопасностью страны.