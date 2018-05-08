Вторник, 8 Мая 2018 19:06

АрмИнфо. "От имени Совета Европы я поздравляю Никола Пашиняна с его избранием на пост премьер-министра Армении", - говорится в заявлении генерального секретаря СЕ Торбьерна Ягланда, поступившем в АрмИнфо. <Сегодняшнее решение парламента Армении показывает, что конституционная реформа, осуществленная с помощью нашей организации, начала претворяться в жизнь.

Этот процесс должен продолжаться в соответствии с пожеланиями армянского народа. Совет Европы готов оказать любую дополнительную помощь властям Армении в этом очень важном процессе, основанном на правах человека, демократии и верховенстве закона", - говорится в заявлении генсека СЕ.