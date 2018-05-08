Вторник, 8 Мая 2018 19:01

АрмИнфо. 8 мая Президент Бако Саакян присутствовал на состоявшемся во Дворце культуры и молодежи г. Степанакерта торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, в начале мероприятия с докладом выступил министр обороны НКР Левон Мнацаканян, после чего состоялся концерт, посвященный тройному празднику.

В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица, представители из Армении и Диаспоры.