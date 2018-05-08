Вторник, 8 Мая 2018 18:10

АрмИнфо. 17-19 мая текущего года состоится XI Астанинский экономический форум. По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в этом году Форум проходит в измененном формате и станет саммитом глобальных вызовов.

Астанинский экономический форум Global Challenges Summit 2018 станет источником выработки стратегических решений, актуальных как в глобальном масштабе, так и конкретно для нашей страны.

«Самая главная цель АЭФ в этом году – предоставить экспертному сообществу, технологической элите, представителям государственного управления, визионерам и лидерам крупных корпораций площадку для поиска содержательных ответов и решений глобального масштаба», — сообщил заместитель председателя оргкомитета АЭФ Т. Сулейменов.

На Форуме будут обсуждены наиболее актуальные вопросы глобального развития: от цифровизации до человека нового формата, от криптовалют до роботозамещенного человечества, от мировой экономики до новой чистой энергии.

По словам Т. Сулейменова, на сегодня контуры форума сформированы.

«Программа форума сверстана, она доступна на официальном сайте. Ожидается порядка 500 гостей и спикеров, их уровень и статус максимально соответствуют той высокой планке, которую задает повестка Форума», — отметил Т. Сулейменов.

Заместитель председателя организационного комитета АЭФ особо отметил представительство АЭФ. К уже озвученным ранее фамилиям добавляются такие гости как Стив Возняк, соучредитель Apple. Гостем Форума станет также человек, который инициировал и осуществил знаменитую цифровую революцию в Эстонии — Томас Илвес.

В этом году Форум будет проходить три дня. Третий день будет полностью посвящен обсуждению и адаптации идей и решений, обсужденных в первые дни форума к казахстанской повестке.

«Хочу подчеркнуть, что Казахстан намерен самым эффективным для себя способом использовать результаты международной дискуссии о путях решения глобальных вызовов планеты на наднациональном, национальном и корпоративном уровнях. По итогам третьего дня, который мы назвали стратегической сессией, мы ожидаем от международных экспертов ценные практические рекомендации для нашей страны», — отметил Т. Сулейменов.

Отвечая на вопрос журналистов о выгодах Форума для Казахстана, Т. Сулейменов разъяснил, что раньше рекомендации АЭФ были применительны большей частью к экономической, финансовой политике. Нынешнее расширение тематики должно дать рекомендации в области развития человеческого капитала, новых технологий и т.д., а также открыть возможности для формирования национальной стратегии и тактики в более полном объеме.

«В этом отличительная черта Астанинского экономического форума 2018 года», — резюмировал Тимур Сулейменов.