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|Карен Карапетян подал прошение о прекращении его полномочий с поста первого вице-премьера и и.о. премьер-министра
|ЕС надеется продолжить взаимодействие с новым правительством Армении
|Саакян Пашиняну: Надеюсь, что сформированное Вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности
|Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
|Арам I: Быть кандидатом от народа, как большая честь, так и большая ответственность
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|Калашников: Пашинян осознает важность союза с Россией
|Медведев надеется на дальнейшее развитие отношений между Россией и Арменией
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АрмИнфо. У подножья Заилийского Алатау более 1000 борцов со всей страны принимают участие в первом республиканском турнире по национальной борьбе «Белдесу». Это один из самых древних видов национальной борьбы, официально включенный в мировую сеть неолимпийских видов спорта, сообщает Zakon.kz.
Открывая турнир, аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что благодаря реализации президентской программы «Рухани жаңғыру» сегодня уделяется особое внимание развитию национальных видов спорта. Все большую популярность среди казахстанцев обретают соревнования по «аламан бәйге», «қазақ күресі», «аударыспақ», «жамбы ату», «көкпар».
В свою очередь глава федерации қазақ күресі Канат Бозумбаев добавил, что национальная борьба «Белдесу» не только будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи, но и возможно откроет стране новых чемпионов. Участвуя в подобных первенствах, когда-то прославились легендарные палуаны Кажымукан и Балуан Шолак.
По словам идейного вдохновителя проекта «Халық Барысы» Армана Шураева, к участию в турнире допускаются все желающие, в том числе иностранные спортсмены в возрасте от 18 до 50 лет. Перед соревнованиями все участники проходят медицинский контроль.
«Каждый поединок длится пять минут. Поражение засчитывается, если один из борцов упал на землю либо коснулся земли коленом, рукой или другими частями тела. Захват соперника разрешен только выше пояса. В случае равного счета, дается дополнительное время в три минуты. Если и после добавленного времени победитель не был определен, то участники проходят процедуру взвешивания. Победа присуждается борцу с наименьшим весом», - рассказал он.
|Главы фискальных ведомств продолжат работу до формирования нового правительства
|Совет Европы готов оказать любую дополнительную помощь властям Армении
|Президент Арцаха присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.
|Директор СНБ представил новоизбранному премьер-министру ситуацию с безопасностью в Армении
|Никол Пашинян намерен сократить полномочия премьер-министра
|В Арцахе отмечают 26-летие освобождения Шуши
|Состоялась первая встреча президента Армении и новоизбранного премьер-министра
|Посольство США в РА не комментирует информацию относительно визита делегации ФБР в Армению
|Георгий Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает братскую Армению
|Аскеров: усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов
|Берлин: Пашиняну предстоит проделать большую работу, поскольку люди полны надежд и ожиданий
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении
|Саакашвили поставил в пример Киеву Армению
|Карен Карапетян подал прошение о прекращении его полномочий с поста первого вице-премьера и и.о. премьер-министра
|ЕС надеется продолжить взаимодействие с новым правительством Армении
|Саакян Пашиняну: Надеюсь, что сформированное Вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности
|Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
|Арам I: Быть кандидатом от народа, как большая честь, так и большая ответственность
|<Ростелеком Армения> к Дню освобождения Шуши и Дню Победы преподносит своим абонентам праздничные сюрпризы
|Слуцкий надеется на сохранение партнерства с Арменией с избранием Пашиняна премьером
|Rating-Agentur Expert RA GmbH и AmRating совместно выпустили отраслевой отчет по банковской системе Армении
|Калашников: Пашинян осознает важность союза с Россией
|Медведев надеется на дальнейшее развитие отношений между Россией и Арменией
|Новый премьер-министр Армении намерен, в первую очередь, сменить министра обороны
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении
|Ардшинбанк, в сотрудничестве с Коммерцбанком и Азиатским банком развития, привлек кредитные ресурсы в размере 10 млн долларов США
|Кремль: Высказывания Леонтьева об Армении не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина в связи с вступлением в должность президента России
|Пашинян рассказал о дальнейших планах
|Новоизбранный премьер Армении сдержал обещание и пришел на площадь Республики
|Ширак Торосян и Мигран Погосян ослушались решения РПА и проголосовали "за" кандидатуру Никола Пашиняна
|В Кремле ожидают, что Армения примет участие в майском саммите ЕАЭС
|Первый замминистра обороны Армении подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян сложил полномочия
|Народ в Армении вновь ликует
|Пашинян: Новое правительство Армении продолжит политику по развитию стратегического партнерства с Российской Федерацией
|Серж Танкян: То, что произошло в эти дни в Армении, повысило международный имидж страны
|"Сложно победить, еще сложнее удержать победу": депутаты НС анонсируют начало новой эры построения Армении
|Багдасарян: 10+1 депутат от Республиканской партии Армении поддержат кандидатуру Пашиняна
|Пашинян: Новое правительство Армении не откажется от полезных программ прежнего правительства
|Пашинян стал премьер-министром Армении
|Зограбян: Аксиома проста: власть объявившая войну собственному народу, обречена на поражение
|Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий
|Никол Пашинян: Налоги должны платить все
|"Бархатная революция" в Армении должна быть доведена до логического конца сегодня, 8 мая, в годовщину освобождения Шуши
|Банк ВТБ (Армения) выдает пенсионерам кредитную линию на улучшенных условиях
|Серж Танкян намерен пробыть в Армении около недели
|Тысячи граждан Армении уже с раннего утра собрались на площади Республики, откуда будут следить за выборами премьер-министра в парламенте страны
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Шесть иностранцев задержаны армянскими пограничниками при попытке пересечения армяно-азербайджанской госграницы
|Президент Армении затруднился сказать, может ли смена власти в стране повлиять на диалог с Баку
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию об отставке главы ведомства
|Комитет министров Совета Европы требует наказания депутатовкоррупционеров
|Пашинян объявил 8 мая нерабочим и призвал граждан Армении собраться на площади Республики в 11:00
|Танкян о событиях в Армении: Красивая революция
|Танкян: Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа
|Серж Танкян прибыл в Ереван
|Шармазанов в очередной раз подтвердил: РПА поддержит кандидатуру Пашиняна в премьеры
|В Генпрокуратуре Армении разбираются в коррупционных схемах, выявленных в Лорийской области при предоставлении социальных пособий
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