Вторник, 8 Мая 2018 18:07

АрмИнфо. Представители компании перевозчика считают, что это их небольшой вклад в память о великом празднике. 9 мая в честь Дня Победы Astana Taxi предоставляет 45 автомобилей для перевозки ветеранов ВОВ, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Это наш небольшой вклад в память о великом празднике и наших героях, пусть их слава живет вечно!» – рассказали представители компании перевозчика. Проект Astana Taxi был открыт при поддержке акимата столицы 2 мая 2017 года с целью исполнения поручения Главы государства о создании единой службы такси.

4 мая при поддержке Управления по вопросам молодежной политики города Алматы стартовала акция «Қарттарым – асыл қазынам», организатором которой является молодежный центр «Алматы жастары».

Между тем, молодежь Казахстана со словами благодарности и подарками пошли в гости к ветеранам, труженикам тыла и детям войны и поздравили с наступающим великим Днем Победы. Первым в списке волонтерской группы специалиста молодежного центра Али Солтанбекулы, Амандоса Елтайа и Акылбека Жанабая был житель Алатауского района, ветеран труда и тыла Тилеку Егизбайулы. Он был рад встретить в своем доме активистов, рассказал им истории о войне и дал свое благословение. «Молодежь, рожденная в независимой стране, умеет ценить пожилых. Мы рады, когда нам оказывают хоть малейшее внимание. Меня радует то, что в нашей стране растет поколение, уважающее и почитающее старших. Пусть ваше будущее будет светлым, а дорога ровной!» - сказал труженик тыла и благословил молодежь.