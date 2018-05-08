Вторник, 8 Мая 2018 18:04

АрмИнфо. В составе правительства Армении произойдут существенные изменения. Об этом в беседе с журналистами после своего избрания заявил новый премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он заявил, что все консультации пройдут в конструктивной атмосфере. По его словам, нехватки кадров на данный момент нет, однако, новый премьер отказался назвать конкретные имена.

Пашинян заявил, что первоочередной его задачей является реформирование Избирательного Кодекса. Кроме того, он намерен также на законодательном уровне сократить полномочия премьера. "В Армении не должно быть супер-премьерского института",- заявил он.

Пашинян не смог ответить на вопрос о том, намерен ли он переехать жить на правительственную дачу. "Этот вопрос находится в стадии обсуждения",- отметил премьер.

Он также выразил надежду на то, что в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи состоится его двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.