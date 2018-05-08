Вторник, 8 Мая 2018 17:45

АрмИнфо. В связи с Днем Победы, 26-летием создания Армии обороны НКР и освобождения Шуши 8 мая в резиденции Президента Республики Арцах состоялась торжественная церемония награждения. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы НКР,

За значительный вклад в дело защиты Родины, мужество и отвагу, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах и в боях по защите Родины, заслуги перед НКР и эффективную и преданную профессиональную деятельность группа военнослужащих Армии обороны и ветеранов войны была удостоена высоких государственных наград.

В своем слове Саакян подчеркнул, что майский тройной праздник объединяет разные поколения народа: наших отцов и дедов, одержавших победу в Великой Отечественной войне, и отважных сынов армянского народа, воспитанных на их героическом примере и одержавших новые победы в ходе Арцахской освободительной борьбы. "Путь к нашим победам был нелегким, и, к сожалению, у нас были невосполнимые потери. При защите Родины обессмертили себя тысячи преданных сынов нашего народа. Долг поколений - всегда хранить светлую память о них, и лучшим способом для этого является последовательное укрепление нашей независимой государственности, усиление нашей оборонительной системы, обустройство и развитие родной страны, повышение уровня благополучия народа", - подчеркнул президент Арцаха.