Вторник, 8 Мая 2018 17:36

АрмИнфо. Посольство США в Армении, исходя из своей политики, не правомочно подтверждать, опровергать или обсуждать информацию, связанную с деятельностью органов расследования.

Об этом сообщает посольство США в РА в ответ на запрос АрмИнфо относительно информации о визите делегации ФБР в Армению. Отметим, что газета <Жаманак> со ссылкой на свои источники сообщает, что в ближайшие дни Армению посетит делегация следователей ФБР США. "По нашим данным, группа займется изучением фактов незаконного вывоза капитала из Армении. В центре внимания следователей окажутся те олигархи и чиновники, которые вывезли незаконно заработанные средства в США и пытались их там узаконить приобретением недвижимости или бизнеса", - пишет издание.