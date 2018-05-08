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АрмИнфо. Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна в связи с избранием на пост премьер- министра Армении.
"Поздравляем новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Я желаю Вам всего наилучшего в Ваших будущих начинаниях. Грузия решительно поддерживает и находится рядом с братской Арменией. Я считаю, что крепкие связи и дружба между нашими странами будут углубляться", - написал Квирикашвили в своем микроблоге в Twitter.
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|Президент Арцаха присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, 26-летию создания Армии обороны НКР и освобождения г. Шуши.
|Директор СНБ представил новоизбранному премьер-министру ситуацию с безопасностью в Армении
|Никол Пашинян намерен сократить полномочия премьер-министра
|В Арцахе отмечают 26-летие освобождения Шуши
|Состоялась первая встреча президента Армении и новоизбранного премьер-министра
|Посольство США в РА не комментирует информацию относительно визита делегации ФБР в Армению
|Георгий Квирикашвили: Грузия твердо поддерживает братскую Армению
|Аскеров: усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов
|Берлин: Пашиняну предстоит проделать большую работу, поскольку люди полны надежд и ожиданий
|Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром Армении
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|ЕС надеется продолжить взаимодействие с новым правительством Армении
|Саакян Пашиняну: Надеюсь, что сформированное Вами правительство продолжит делать все возможное для усиления армянской независимой государственности
|Члены Республиканской партии Армении не войдут в новое правительство
|Арам I: Быть кандидатом от народа, как большая честь, так и большая ответственность
|<Ростелеком Армения> к Дню освобождения Шуши и Дню Победы преподносит своим абонентам праздничные сюрпризы
|Слуцкий надеется на сохранение партнерства с Арменией с избранием Пашиняна премьером
|Rating-Agentur Expert RA GmbH и AmRating совместно выпустили отраслевой отчет по банковской системе Армении
|Калашников: Пашинян осознает важность союза с Россией
|Медведев надеется на дальнейшее развитие отношений между Россией и Арменией
|Новый премьер-министр Армении намерен, в первую очередь, сменить министра обороны
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении
|Ардшинбанк, в сотрудничестве с Коммерцбанком и Азиатским банком развития, привлек кредитные ресурсы в размере 10 млн долларов США
|Кремль: Высказывания Леонтьева об Армении не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина в связи с вступлением в должность президента России
|Пашинян рассказал о дальнейших планах
|Новоизбранный премьер Армении сдержал обещание и пришел на площадь Республики
|Ширак Торосян и Мигран Погосян ослушались решения РПА и проголосовали "за" кандидатуру Никола Пашиняна
|В Кремле ожидают, что Армения примет участие в майском саммите ЕАЭС
|Первый замминистра обороны Армении подал в отставку
|И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян сложил полномочия
|Народ в Армении вновь ликует
|Пашинян: Новое правительство Армении продолжит политику по развитию стратегического партнерства с Российской Федерацией
|Серж Танкян: То, что произошло в эти дни в Армении, повысило международный имидж страны
|"Сложно победить, еще сложнее удержать победу": депутаты НС анонсируют начало новой эры построения Армении
|Багдасарян: 10+1 депутат от Республиканской партии Армении поддержат кандидатуру Пашиняна
|Пашинян: Новое правительство Армении не откажется от полезных программ прежнего правительства
|Пашинян стал премьер-министром Армении
|Зограбян: Аксиома проста: власть объявившая войну собственному народу, обречена на поражение
|Пашинян заверил парламент Армении, что не допустит политических репрессий
|Никол Пашинян: Налоги должны платить все
|"Бархатная революция" в Армении должна быть доведена до логического конца сегодня, 8 мая, в годовщину освобождения Шуши
|Банк ВТБ (Армения) выдает пенсионерам кредитную линию на улучшенных условиях
|Серж Танкян намерен пробыть в Армении около недели
|Тысячи граждан Армении уже с раннего утра собрались на площади Республики, откуда будут следить за выборами премьер-министра в парламенте страны
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Шесть иностранцев задержаны армянскими пограничниками при попытке пересечения армяно-азербайджанской госграницы
|Президент Армении затруднился сказать, может ли смена власти в стране повлиять на диалог с Баку
|Комитет госдоходов Армении опровергает информацию об отставке главы ведомства
|Комитет министров Совета Европы требует наказания депутатовкоррупционеров
|Пашинян объявил 8 мая нерабочим и призвал граждан Армении собраться на площади Республики в 11:00
|Танкян о событиях в Армении: Красивая революция
|Танкян: Мир нас знал по Геноциду армян, землетрясению и войне, но вы своим движением подняли авторитет всего армянского народа
|Серж Танкян прибыл в Ереван
|Шармазанов в очередной раз подтвердил: РПА поддержит кандидатуру Пашиняна в премьеры
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