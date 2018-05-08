Вторник, 8 Мая 2018 17:01

АрмИнфо.Первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфят Аскеров заявил, что усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов.

По его словам, с 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов, так как нет желания их добиваться", - сказал Аскеров в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан. По его словам, Минская группа ничего не делает для урегулирования конфликта.

"Сопредседатели лишь посещают Азербайджан и Армению, однако безрезультатно", - сказал вице-спикер. Аскеров считает, что к решению нагорно- карабахского конфликта следует подходить с точки зрения международного права.