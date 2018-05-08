Вторник, 8 Мая 2018 16:55

АрмИнфо.В Армении совершилось историческое событие. Так отреагировал уполномоченный МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии Андреас Пешке на прошедшие в Армении выборы премьера.

"После мирных протестов парламент сегодня проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Ему предстоит проделать большую работу, поскольку люди полны надежд и ожиданий", - написал Пешке на своей страничке в Twitter.