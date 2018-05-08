Вторник, 8 Мая 2018 16:45

АрмИнфо. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства выступили с совместным заявлением в связи с избранием Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

"Парламент Армении избрал Николя Пашиняна новым премьер-министром Армении в соответствии с Конституцией. Европейский союз надеется на сотрудничество с ним и его правительством по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, подписанного в ноябре прошлого года, в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека и создания процветающей и устойчивой страны на благо всех граждан Армении. Для достижения этих важных целей по-прежнему имеет решающее значение всесторонний диалог между всеми политическими заинтересованными сторонами в Армении, включая гражданское общество",- говорится в заявлении ЕС.