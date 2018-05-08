По его словам, представители партии не войдут в состав нового правительства страны. <Представители партии не войдут в правительство. Мы партия с идеологией, принципами, и мы не можем войти в правительство, будучи оппозиционной>, - заявил вице-спикер. Шармазанов назвал основной целью работы РПА безопасность Армении и Карабаха, национальных и государственных интересов страны.

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