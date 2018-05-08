Вторник, 8 Мая 2018 16:25

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер- министра Армении. Об этом АрмИнфо сообщили в канцелярии Великого Дома.

"Приветствуем и благословляем избрание Пашиняна премьер-министром Армении. Вы занимаете эту чрезвычайно ответственную должность в важный момент современной истории Армении. Мы внимательно следили за народным движением, возглавляемым Вами и Вашим обещанием установить социальное равенство внутри страны. Мы оценили Ваши усилия, направленные на удержание детей нашего народа от насилия и кровопролития, а дух любви и единства был движущей силой народного движения", - говорится в послании Арам I. При этом он подчеркнул, что быть кандидатом от народа как большая честь, так и большая ответственность.

Вместе с тем, Арам I отметил, что ожидает от Пашиняна выполнения данных обещаний, как с точки зрения моральных принципов, так и прав человека. " Наше ожидание, что интересы и стремления армянского народа, народа Арцаха Вы будете ставить превыше политических соображений. И неделимый принцип одна нация - одна родина станет движущей силой в Вашей работе с Диаспорой. Служба Родине - это не просто политическая деятельность, а скорее миссия, миссия строительства нации и патриотизма", - говорится в поздравительном послании Арам I.