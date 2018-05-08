Вторник, 8 Мая 2018 16:11

АрмИнфо.Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на сохранение и развитие союзнических отношений России и Армении после избрания на пост премьер- министра страны Никола Пашиняна.

"Избрание премьер-министром Армении Пашиняна - безусловно, внутреннее дело этой страны. Со своей стороны мы рассчитываем на сохранение и укрепление наших двусторонних отношений, на продолжение курса на стратегическое партнерство, на развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ", - заявил Слуцкий журналистам во вторник, сообщает ТАСС.

По его словам, "на это позволяет надеяться, прежде всего, позиция самого нового главы армянского правительства, который заверил, что приоритетом для Еревана остаются союзнические отношения с Москвой". "Россия и Армения исторически были вместе, вместе нам строить и наше будущее", - подчеркнул Слуцкий.

Депутаты парламента Армении на заседании во вторник избрали оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса.