Вторник, 8 Мая 2018 16:08

АрмИнфо.Европейское рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH и армянское рейтинговое агентство AmRating совместно выпустили отраслевой отчет по банковской системе Армении, в котором были представлены ключевые отраслевые риски и тенденции. Как говорится в отчете, в 2017 году армянская банковская система характеризовалась высоким уровнем избыточной ликвидности, образовавшимся вследствие завершения процесса консолидации, связанного с необходимостью обеспечения нового норматива общего капитала, медленным ростом кредитного портфеля и депозитов, несущественным снижением уровня достаточности капитала, улучшением качества активов и повышением показателей рентабельности.

Макроэкономические факторы, связанные с благоприятной экспортной конъюнктурой и восстановлением традиционной для Армении трансфертной составляющей экономики, заметно поддержали внутренний спрос и повысили общую ликвидность рынка. Это обстоятельство значительно повлияло на активность розничного банковского кредитования, однако пока не сумело поддержать просевший уровень корпоративного кредитования. Вместе с тем, довольно высокий уровень конкуренции в банковском секторе, беспрецедентно низкий для Армении уровень процентных ставок и, как следствие, существенное снижение процентной маржи создали долгосрочный тренд, направленный на дальнейшую консолидацию банковского рынка.

Однако основные качественные показатели неравномерно распределены по всей системе, пятерка лидеров характеризуется более здоровым и диверсифицированным портфелем.

На фоне благоприятных макроусловий и процесса консолидации банковской системы, для повышения доступности кредитов и поддержки банковского сектора, Центральный Банк Армении (ЦБА) начал процесс смягчения денежно-кредитной политики, планомерно снижая ставку рефинансирования, которая опустилась за 2015-2017 гг. на 4,5п.п. до 6%. Это в свою очередь подтолкнуло банки к пересмотру ставок по кредитам и депозитам в сторону снижения. Так, за 2016-2017 гг. кредитные ставки опустились с 14,7% до 10,7%, а депозитные – с 9,7% до 5,3%. Реализуя программу поддержки рынка долговых бумаг, регулятор с 2015 года фактически обнулил показатель обязательного резервирования для банков при привлечении средств посредством выпуска облигаций в национальной и иностранной валютах, что существенно помогло увеличить эмиссионную активность банков. Параллельно ЦБА расширил список международных финансовых организаций, привлеченные от которых средства подлежат обязательному резервированию по сниженному нормативу.

С полной версией отчета ознакомиться по ссылке

https://www.raexpert.eu/files/Industry_report_Armenia_Banks_07.05.2018.pdf