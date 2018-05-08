Вторник, 8 Мая 2018 15:46

АрмИнфо. Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен, в первую очередь, сменить министра обороны. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах парламента республики по окончании голосования.

Пашинян анонсировал серьезные изменения в правительстве Армении. "Я не могу назвать конкретных имен, есть очень много кандидатов на посты в правительстве, - сказал Пашинян, добавив, что в правительстве будут серьезные изменения. При этом он заявил, что намерен сменить министра обороны страны. "Министра обороны назначает премьер, - сказал Пашинян. - Я вижу необходимость сменить его". Пашинян добавил, что, хотя он намерен создать правительство национального единства, это не значит, что все должны мыслить одинаково.

Кроме того, Пашинян считает, что Республиканская партия (РПА) обеспечила 10 голосов депутатов за его кандидатуру из-за политической ситуации в стране. "Они сделали такой шаг из-за сложившейся политической ситуации в стране. Я думаю, что у них нет общей оценки ситуации", - отметил Пашинян.

В парламенте Армении 8 мая прошли выборы премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против - 42. Глава

фракции РПА Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов от их фракции проголосуют за Пашиняна "чтобы сохранить стабильность в стране".