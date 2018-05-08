Вторник, 8 Мая 2018 15:38

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю вступления в должность премьер-министра Армении, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно источнику, глава российского государства выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами. "Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме.

Избранный во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 14 мая в Сочи в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом Пашинян сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах парламента республики по окончании голосования. "Конечно, я планирую встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Новый премьер-министр намерен также в среду, 9 мая, посетить Нагорный Карабах. "Завтра я отправляюсь в Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику - прим. ТАСС)", - сказал он. Ранее он заявил, что в случае избрания премьер- министром намерен добиваться международного признания республики.

В парламенте Армении 8 мая прошли выборы премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против - 42. Глава

фракции РПА Ваграм Багдасарян до голосования заявил, что 11 депутатов от их фракции проголосуют за Пашиняна "чтобы сохранить стабильность в стране".