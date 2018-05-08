Вторник, 8 Мая 2018 15:33

АрмИнфо.Ардшинбанк получил 10 млн долларов США от немецкого Коммерцбанка. Азиатский банк развития предоставил гарантию для покрытия сделки в рамках Программы Торгового Финансирования. Кредитные средства полученные в рамках этой сделки будут направлены на финансирование экспортно-импортных операций корпоративных клиентов Банка, что будет способствовать увеличению объема торговых сделок в ключевых отраслях экономики Армении, включая энергетику, горнодобывающую промышленность и услуги.

Данная сделка – это результат еще одного успешного сотрудничества между Ардшинбанком и его давними партнерами Коммерцбанком и Азиатским банком развития. Являясь одним из лидеров банковской системы Армении, Ардшинбанк нацелен на предоставление инновационных финансовых инструментов для поддержки армянских компаний в деле расширения присутствия на внешних рынках.

Ардшинбанк – один из лидеров банковской системы Армении, имеет широкую филиальную сеть (64 филиала). Банк - единственная в Армении частная компания, которая имеет присвоенные рейтинги со стороны двух международных рейтинговых агентств - Moody’s и Fitch. Дополнительную информацию о Банке можно получить на сайте www.ardshinbank.am или по телефону (012) 22-22-22.