Вторник, 8 Мая 2018 15:31

АрмИнфо.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева об Армении неудачными и считает, что на них не стоит обращать внимания.

"Это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания. Эти высказывания не имеют, и не могут иметь ничего общего с официальной позицией Москвы в отношении Армении. И так же они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу", - сказал журналистам исполняющий обязанности пресс­секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Леонтьева.

Ранее Леонтьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Армения на протяжении всей истории якобы является бременем для РФ. Он также крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране. Данное заявление было негативно воспринято в армянском обществе. Посольство Армении в России выступило с жестким заявлением, а Союз армян России сообщил, что по данному факту уже обратился в прокуратуру Российской Федерации.