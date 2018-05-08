Вторник, 8 Мая 2018 15:24

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян поздравил Владимира Путина в связи с вступлением в должность президента России. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента Армении.

"От всего сердца поздравляю Вас в связи со вступлением в должность президента Российской Федерации. Своей многолетней государственной деятельностью, богатым политическим опытом и последовательностью в обеспечении процветания России и благополучия ее граждан Вы заслужили высокую репутацию и глубокое уважение своих соотечественников.

Сегодня хочу отдельно подчеркнуть Ваш огромный личный вклад в укрепление союзных отношений между нашими странами во всем спектре межгосударственного сотрудничества, включая сотрудничество в политической, экономической, военной, военно-технической, научной, гуманитарной и других сферах.

Армения высоко ценит Вашу принципиальную позицию и последовательные усилия в вопросе мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а гражданам России - благополучия и процветания", - говорится в послании Саркисяна Путину.