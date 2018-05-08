Вторник, 8 Мая 2018 15:22

АрмИнфо. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал собравшимся на площади Республики гражданам о дальнейших планах деятельности.

"В течение ближайшего получаса я вступлю в полномочия премьер-министра Армении. Затем о ситуации в стране мне доложат главы оборонного ведомства и Службы Национальной безопасности. Я прослушаю также ряд других докладов о состоянии безопасности Армении. Здесь концерт продолжится. И я призываю вас остаться и продолжить празднества", - сказал Пашинян.

При этом он призвал собравшихся придерживаться высокого уровня проведения празднества и воздержаться от опасного вождения машин, передвижения на машинах без государственных номеров и иных недозволенных деяний. По его словам, сегодня праздник, который не должен быть омрачен даже незначительным инцидентом.

Пашинян с площади Республики отправился на Баграмяна 26, в резиденцию премьер- министра.