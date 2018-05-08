Вторник, 8 Мая 2018 12:31

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам пенсионного возраста воспользоваться разработанным специально для них продуктом - “Кредитной линией пенсионерам”. Для кредитной линии, которой могут воспользоваться клиенты Банка – пенсионеры, действуют улучшенные условия: годовая процентная ставка – 0% и упрощенный механизм погашения.

“Кредитная линия пенсионерам” выдается в драмах РА на действующую пенсионную карту. Условия кредитной линии следующие:

кредитная линия предоставляется пенсионерам в возрасте до 78 лет;

максимальная сумма кредитной линии – для каждого пенсионера трехкратный размер пенсии;

максимальный срок кредитной линии – 18 месяцев;

eжемесячная комиссия - 1.5% от суммы кредитной линии

обслуживание карты и обналичивание из банкоматов Банка ВТБ (Армения) и АКБА Кредит Агриколь Банка – бесплатно.

После получения кредитной линии для погашения последней нет необходимости посещения филиалов Банка, т.к. сумма погашения (в размере 7%-ов от суммы пенсии) будет списываться автоматически с ежемесячных поступлений пенсии на карту пенсионера.

Благодаря специальным условиям кредитования и упрощенной схеме погашения продукт “Кредитная линия для пенсионеров” стал достаточно востребованным продуктом среди клиентов Банка.

Эффективная процентная ставка 19.5% годовых.

Подробную информацию об условиях погашения и тарифах продукта “Кредитная линия пенсионерам” можно узнать в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am, в Единой информационной службе по номеру 87-87.