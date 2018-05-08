Вторник, 8 Мая 2018 12:02

АрмИнфо. Тысячи граждан Армении уже с раннего утра собрались на площади Республики, откуда будут следить за выборами премьер- министра, которые пройдут 8 мая в армянском парламенте.

Внеочередное заседание стартует в парламенте в 12:00 часов по местному времени. Единственный кандидат в премьер-министры - представитель оппозиционной фракции "Елк", лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян.

Именно по призыву Пашиняна, сегодня с раннего утра граждане собрались на площади, чтобы отпраздновать победу. Многие, по призыву организаторов митинга, пришли на площадь в белых футболках и рубашках, а также с армянским триколором и шариками. На площади праздничная атмосфера, звучит музыка, люди танцуют.

В случае, если Пашиняну не удастся заручиться поддержкой 53 депутатов парламента, Национальное Собрание, согласно действующей Конституции, будет распущено