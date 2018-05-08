Вторник, 8 Мая 2018 11:47

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны.

"Если я с ним работал на площади, то, наверное, смогу с ним работать, если он станет премьер-министром. Наши последние встречи были очень конструктивные. Молодой, действительно талантливый человек, который чувствует и управляет эмоциями и мыслями, желаниями как молодых, так и не молодых людей. Каким он будет премьер- министром, время покажет. Моя роль будет состоять в том, чтобы с учетом моего жизненного опыта и принципов, дать ему совет, если он этого сам захочет. В любом случае, для меня приоритетом будут законность и Конституция", - сказал в интервью "Эхо Москвы" президент Армении и добавил, что если кто-то посягнет на Конституцию или на закон, то увидят в нем стену.

Вместе с тем, по его словам, президент поддержит процессы по выполнению международных обязательств Армении. "В вашем случае могу

сказать - дружеские отношения с Россией", - отметил Армении Саркисян, подчеркнув, что российско- армянские отношения носят фундаментальный характер, и их ни в коем случае нельзя разрушать по многим причинам, включая военно-политическое сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности армянского государства и народа.

Отвечая на вопрос, чья заслуга, что митинги в Армении носили мирный характер, Саркисян выразил убеждение, что это заслуга всего народа. "Потому что не могли быть никакие демонстрации, революции - "вельветовые", "плюшевые" или какие-то еще, если бы соответствующие органы вели бы себя по-другому. Были, правда, редкие случаи, когда кто-то что-то нарушал. Но, с другой стороны, нужно отдать дань уважения и силовикам, которые вели себя очень корректно.

По мнению Саркисяна, можно было изменить страну эволюционным развитием, а можно было так, как случилось. "Меня это в каком-то

смысле это движение не удивило. Удивило ускорение процесса. Мы маленькое государство, но глобальная нация, обладаем огромным

потенциалом для того, чтобы стать действительно успешной динамичной развивающейся страной, которая смотрит в будущее. Для этого необходимо, чтобы армяне диаспоры, используя свой опыт и знания, применяли их на исторической родине. Если они увидят будущее, они вернутся", - выразил убеждение президент Армении.

Отвечая на вопрос можно ли считать, его появление на митинге 21 апреля выражением симпатии к Пашиняну, Саркисян сказал, что его симпатии на стороне народа. "Если народ на площади, мне нужно быть

там. Если народ на фронте - мне нужно быть там. Недавно один из журналистов, представляющий западное СМИ, поинтересовался у меня возможностями применения ограниченных полномочий президента в случае, если бы произошли столкновения. Но такова у нас Конституция, не я ее писал. Но ведь когда я соглашался, знал, на что иду. Мне, наверное, пришлось бы встать между молодыми людьми и полицией, поскольку другого рычага влияния, наверное, не было бы",- добавил президент Армении.