Вторник, 8 Мая 2018 11:07

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян затруднился сказать, может ли смена власти в стране повлиять на диалог с Баку.

По его убеждению, ответ на этот вопрос известен только Господу Богу.

В интервью "Эхо Москвы", на замечание, что это сегодня самый волнующий вопрос, Саркисян, в частности сказал: "Естественно. Во-первых, у нас слишком много "если". 8 мая будет заседание парламента. Если господин Пашинян, что мне кажется вероятность очень и очень высокая, будет избран премьер-министром, Конституция и законы у нас сделаны так, что вся исполнительская власть у премьер-министра. То есть политическая программа, она должна быть определена в рамках правительства. Другое дело президент, учитывая его дипломатический опыт и опыт международных отношений, они могут обратиться ко мне. Я буду рад свое мнение высказать. И я буду высказывать очень конкретно в тех случаях, когда буду видеть, что процессы идут в направлении нарушений или Конституции или закона или интересов всего народа. Потому что у меня роль именно такая"

Он также не стал также комментировать опасения армянского общества относительно того, что Азербайджан может воспользоваться данной ситуацией в Армении. Саркисян подчеркнул, что президента Ильхама Алиева знает лично и довольно хорошо. "Но ситуация и политика таковы, момент очень чувствительный, то есть исключить рост напряженности в Арцахе нельзя ни в коем случае. Это означает, с первого же дня правительство должно серьезно этим заняться. Чтобы безопасность границ, поддержка со стороны республики (неразборчиво) была на месте. И ничего не изменилось. С другой стороны это приводит нас еще к той теме наших отношений с Россией. Россия это стратегический и военно-политический партнер Армении. Всем известно, что армия в Армении она очень близка к российской армии. Она и поддерживается и техническим, возможно, вооружением из России. Не из НАТО, не из Китая, есть какие-то, наверное, малые вещи. Но это реальная сильная армия. Кроме того, Армения и Россия являются членами одной организации по безопасности. И, в-третьих, естественно, военная база и охрана границ между Арменией и Турцией. Я могу очень просто сказать, что эта военная база на территории Армении, российская база, она нужна Армении. Я говорил раньше, я не уверен, она нужна России или нет, это решать России, президенту и правительству, но она нужна Армении. И мне кажется, она нужна российско-армянским отношениям. Потому что, зная, где эта база находится, как близка она к нашей границе между Арменией и Турцией, поэтому я всегда буду поддерживать и бороться за то, чтобы эти отношения дружеские братские и военно-политические отношения оставались сильными", - заключил Саркисян.